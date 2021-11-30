超市的無聊調酒，那WAT的創意調酒或可助你一臂之力。

今年耶誕節WAT發表限量耶誕雞尾酒與酒瓶造型無酒精軟糖禮盒，畫風真正實現了台美建交的異地風格，光是肌肉老人與馴鹿騎著老牌名流150機車出門送禮就很有喜感。口味有冷熱均可的「烤蘋果派雞尾酒」與「薰衣草花椒雞尾酒」，不止單喝很可以，拿來搭餐搭甜點也完全沒問題。另外針對不喝酒的朋友推出不含酒精的「芒果可樂達」風味雞尾酒造型軟糖，讓你在Party中也不解High，即日起開放預購，兩入100ml雞尾酒+ 100g風味軟糖，售價599元，12/3起開放取貨。

【WAT信義店】台北市信義區信義路五段16號1樓 (02)2720-5161

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***飲酒過量 有礙健康***