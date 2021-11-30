恩德原總經理黃逸嫺因家庭因素，請辭總經理轉任董事長特助，總經理一職由執行副總經理李明哲升任，此一人事命令從12月1日正式生效。黃逸嫺卸任恩德總經理前，繳出業內外皆有盈餘，今年營收及獲利均成長的成績單，恩德對明年營運審慎樂觀。

恩德2019年大虧，時任恩德財務長黃逸嫺接任總經理，進行內部整頓及收掉不賺錢投資事業，2020年每股虧損從2019年1.39元縮減至0.61元。

今年恩德業內、外都獲利，為提高管理效益，今年五月將台中港廠房及土地賣給晶禧科技，獲利1.92億餘元，第三季入帳，第三季本業獲利0.27億元，淨利歸屬母公司2.06億元，EPS達1.08元，獲利創近10年單季新高。前三季合併營收回升至26.37億元、本業獲利0.52億元，淨利歸屬母公司2.27億元，EPS達1.19元，創近10年同期新高，今年營收、獲利都成長。

恩德表示，恩德在手訂單14億元，以目前來看，第四季及明年可望延續今年前三季成長態勢，雖然最近有Omicron新變種病毒而使得疫情再啟，還需要再觀察，不過整體而言，恩德對明年營運審慎樂觀。