傷勢疑曝光！傳男友握「親密影片」不敢報案 高嘉瑜：我是被害人

民進黨立委高嘉瑜驚爆遭林姓男友「家暴」，身上有多處瘀青、擦挫傷。對此，高媽媽表示，看新聞報導才知道這回事，知道後心裡相當難過，但女兒什麼事都不會說，目前還不會和她聯絡。

據媒體報導，高嘉瑜11月11日和林姓男友投宿飯店，林男疑似看見高與前男友聯繫，情緒失控，朝對方大打出手，導致高身上有多處瘀青、擦傷。

高媽媽今天接受媒體採訪時表示，不曉得發生什麼事，一早看到新聞報導才知道，發生這件事心裡一定會難過，但目前還不會和女兒聯絡，她什麼事都不會跟家人說，在外面怎麼交友、有什麼朋友都不了解，以前也沒有看過林姓男子，也沒有帶過任何男性友人回家，都是透過電視新聞才知道，這次受傷的事也沒什麼好講。

高爸爸則說，還沒有看到報導，早上開店忙到現在，他坦言，就算知道也不會跟女兒聯絡，一點幫助都沒有，事情發生就要自己處理，講那些都沒有用，從以前到現在接受採訪也一直沒有提女兒的事，她的私生活家人根本不會管，問其私生活真的一點都不知道，不是不想接受媒體採訪，也不用問八卦。

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