巴貝多在零時這一刻正式宣布成為全球最新一個共和國，並在英國王儲查爾斯觀禮下，移除他母親、英國女王伊麗莎白二世為巴貝多國家元首的身分。

法新社報導，為象徵這歷史性的一刻，今天儀式期間，代表女王的王室旗被緩緩降下，現任總督梅森（Sandra Mason）則宣誓成為巴貝多史上第一位總統。

新的紀元對這個人口28.5萬的國家來說，是終結了英國數百年來的影響，包括實施了長達200多年、直到1834年才廢除的奴隸制。

為了慶祝這一刻，巴貝多暫時解除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫宵禁令，讓全國多地都能同樂、觀看煙火。

61歲居民史密斯（Anastasia Smith）告訴法新社：「我記得過去我們會對女王、查爾斯王子和黛安娜王妃的事情感到十分興奮。」

「但我不認為我們曾經把他們當成自己王室成員來看。如今，大家談的都是共和國。我不知道我生活會有什麼改變，但我認為我們這麼做是對的，這是巴貝多驕傲的一刻。」

路透社報導，巴貝多1627年至1833年間接收了60萬名非洲奴隸，讓黑奴在甘蔗種植園從事繁重的勞動，為英籍農場主人賺進大把鈔票。

不過也有人說，巴貝多不應該去動伊麗莎白女王，「讓她繼續當領袖，我不懂巴貝多為什麼要變成一個共和國」。

上一次伊麗莎白女王被解除元首身分是在1992年，當年是印度洋島國模里西斯宣布成為共和國。