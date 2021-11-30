加拿大渥太華公共衛生局今天表示，渥太華再發現2起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株病例，讓加拿大Omicron總病例數增至5例。

衛生官員表示，今天稍早魁北克發現首起Omicron確診病例。

魁北克省衛生廳長杜貝（Christian Dube）也告訴記者，從有Omicron疫情國家、主要是南非入境的115名旅客被要求進行隔離和篩檢。

魁北克公衛首長艾魯達（Horacio Arruda）表示，魁北克的首起Omicron病例有奈及利亞旅遊史，跟28日安大略省通報的兩起案例一樣。

杜貝表示，耶誕假期前Omicron疫情來襲，在此同時魁北克近期面臨確診病例增加的窘境，大多數確診者都沒接種疫苗。過去24小時，魁北克通報新增756人染疫。

杜貝說：「未來幾週將是關鍵期。」他也呼籲民眾重新考慮假期出遊計畫，並警告不要舉行大型慶祝派對。魁北克省限制民宅內聚會人數不得超過10人。