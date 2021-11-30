以色列時報(Times of Israel)報導，1981年6月7日，以色列空軍發動「歌劇行動」(Operation Opera，也稱巴比倫行動)，對伊拉克可能精煉核原料的歐西拉克核反應爐(Osirak nuclear reactor)發動轟炸，將伊拉克的核武計劃摧毀在搖籃當中。當年負責執行轟炸任務的F-16戰機已被拆解，戰機上的操縱桿被取下來，視為珍品在拍賣，底標價5萬美元。

警報5(Alert5)報導，被拍賣的F-16A操作桿，其編號為78-0322，是歌劇行動期間，轟炸歐西拉克核反應爐的6架戰機之一。當年戰機是由哈蓋•卡茲(Hagai Katz)上校所駕駛，隷屬以色列117中隊。

在拍賣的消息傳出後，老飛行員對於操作桿被視為收藏品拍賣，有不同的意見。當年執行任務的中隊長茲夫，拉茲( Zeev Raz)表示，當年的任務就是一項工作，對此沒有獨特的感情，對於拍賣沒有什麼意見。

拉茲說：「我既不反對，也不特別贊成。如果有人想賣，又有人想買，那無所謂。」拉茲表示，他自己是有留下一支戰機操作桿，不會出售，是無價的紀念品。

然而，另一名參與過該任務的飛行員-阿米爾‧納屈米將軍( Amir Nachumi)就有些悲憤，他完全不贊成操縱桿被拍賣。

Operation Opera: 40 Years Later | Israeli Air Force

他說：「看到有人出售這樣的物品，實在令我難過。沒多少人能接觸到這類物品，竟然拿來賺錢。」

持有者沒說明他是怎麼取得的，只說動用了一些不能對外透露的管道。持有者表示，他開的底標價沒有哄抬，因為先前就一架在1950年代墜毀的以色列戰機零件在歐洲以6萬美元為底標拍賣，歌劇院行動的戰機當然更有意義。目前拍賣價已被抬到10 萬美元，還沒結標。

這支已經磨損斑駁的的操縱桿，上面的按鈕比現在的F-16操縱桿要少，因為仍是初期的F-16A，但它仍是上刻有兩組數字，一個是「5.6.81」，正是歌劇院行動的前一天。另一個已褪色的數字是12.81，據信是操作桿被取下的日期。