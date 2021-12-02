美國退役F-16戰機變身無人靶機

在美方獲得明確警告，得知在軍備競賽中不如中俄後，波音正履行美國空軍價值4970萬美元（近14億台幣）新合約，將退役的F-16戰機改裝為無人靶機。

據《軍事與航太電子》（Military & Aerospace Electronics）和《太陽報》（The Sun）報導，波音將把15架F-16戰機改裝為QF-16靶機，以取代原有的QF-4。而這些退役戰機包括第25批次（Block 25），還有第30批次（Block 30）的F-16戰機。

數十年來，美國空軍不斷將退役戰機改裝為無人靶機，好讓它們物盡其用。而第一批無人靶機是在1960年代時，以24架F-104星式戰機（Starfighter）改裝而成。接著F-100、F-102，F-106和F-4退役後，也都紛紛改裝為無人靶機，用來測試飛彈和電戰系統，而這意味其中部分會在武器測試中摧毀。然而，許多靶機上裝有感測器，用以計算爆炸，就不會被飛彈「擊斃」。