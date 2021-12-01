苦熬2年多，世人都以為看到疫情隧道盡頭的光了，超強變種病毒Omicron又將全球推進黑暗，多國高峰再現，鎖國再臨，讓人聞Omicron和非洲色變。到底Omicron怎麼來的？為什麼變種病毒好像總是發生在南非？

新冠病毒變異株Beta（N510Y）、C.1.2在南非被發現，如今令全世界如臨大敵的Omicron也跟南非連在一起，但其實Omicron首例是發生在南非北部鄰國波札那，只不過很快就波及南非。

南非流行病專家發現，Omicron有多達50多項的突變，部分突變在Alpha、Gamma、Lambda等變異株都出現過。其中有30多項變異出現在棘蛋白，是Delta病毒的2倍，這代表病毒更容易入侵人體細胞，提高感染風險。這些變異讓Omicron的傳播力更強大，即使已經染疫康復、有抗體的人也會二度感染。

●為什麼總是非洲？Omicron怎麼來的？

歸納各方研究，2項原因，讓非洲成為變種病毒發難的第一站：

1.愛滋病人口眾多

2.疫苗覆蓋率低

非洲的愛滋病人口佔全球7成以上，免疫不全族群容易被新冠病毒入侵寄宿，是病毒突變的絕佳溫床。而南非是全球愛滋病患人數最多的國家，南非的新冠疫情防治，明顯比其他國家更加困難，因為愛滋病患脆弱的免疫系統，一旦染疫，將拉長新冠病毒在體內的存活時間，也大幅提高突變的機率。倫敦大學學院基因研究所所長巴盧（Francois Balloux）就初步推測，Omicron病毒很可能是在其中一名HIV感染者體內發生變異，進而開始傳播。

●新冠病毒寄宿免疫不全族群 提高突變風險

南非病毒學家奧利維拉（Tulio de Oliveira）已發布過類似的發現。今年6月，奧利維拉在醫學期刊網站《medRxiv》發表一項研究，南非一名HIV陽性反應的36歲女性感染新冠肺炎，病毒在體內停留長達216天，而且產生32項突變。奧利維拉分析，愛滋病患體內就像是新冠病毒的產製工廠，縮短病毒演化與突變時間，有利於變異株的生成。

「已經有證據顯示，免疫不全族群長期處於發炎的狀態，那是新冠病毒變異株的一種機轉模式，」奧利維拉說。

除了愛滋病毒引發的免疫不全症候群，其他像是器官移植或疾病引起的免疫抑制現象，都會拉長新冠病毒停留在體內的時間，提高病毒突變的機會。讓病毒專家憂心的是，每一次突變，都可能加強病毒的傳染力、複製速度、免疫逃脫能力，現有疫苗和藥物的防護力恐怕也會受到影響。

●南非醫療現場：病患年輕化、疫苗覆蓋率不足

南非上週單日病例暴增1,200多例，其中超過8成來自於豪登省（Gauteng province），連同首府普勒托利亞和約翰尼斯堡地區，確診病患身上絕大多數都是Omicron病毒。該地區正好也是前一支變異株C.1.2發跡的位置。

南非是非洲疫情最嚴重的國家，至今超過290萬人染疫。Omicron出現後，南非的住院率尚未明顯增加，但衛生主管機關坦言，疫情恐怕早已經擴散到其他的行政區。當地醫護人員也發現，新增確診病患有年輕化的趨勢。這些20～30多歲的病患到院時，症狀從中度到重症都有，不少人必須住進加護病房。

目前南非兩劑接種覆蓋率為24％，然而高達65％的人口尚未接種疫苗，剩下的人口絕大多數也只完成一劑接種。醫護人員也擔憂，南非民眾對疫苗缺乏信心，加上疫苗接種地點的分布有著城鄉差距，一旦疫情大爆發，醫療量能恐怕無力負荷。

●PCR檢測陽性激增 12月初恐進入第四波疫情

南非總統拉馬佛沙周日（28日）指出，Omicron疫情不容小覷，在不到一週的時間，當地PCR檢測陽性的比率從2％激增至9％，如果確診人數持續攀升，南非最快在12月初就會爆發第四波疫情，呼籲民眾盡快接種疫苗。