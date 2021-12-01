行政院為確保國內物價穩定，除了透過「行政院穩定物價小組」全力推動民生物資價格穩定措施外，進一步宣布自今（1）日起至明年3月底，機動調降小麥、牛肉、水泥及汽柴油等4項關稅及貨物稅，並籲請業者共體時艱、降稅期間不調漲。

行政院表示，國際原油、大宗物資及運費今年以來價格上漲，加上全球供應鏈瓶頸等因素，使近期個別商品售價有所調漲，推升國內物價上漲壓力，行政院穩定物價小組已多次召開研商會議因應對策，自10月以來已協調部會提出各項穩定物價作為。

鑑於小麥、牛肉、水泥及汽柴油等國際價格大漲，且國內需求仰賴進口，為穩定國內民生物資價格，行政院此次由副院長沈榮津協調部會再提出強化措施，宣布自12月1日至明年3月31日機動調降關稅及貨物稅率4個月，全力維持物價平穩。

行政院指出，現行關稅稅率6.5％的國際小麥期間機動全免徵關稅，現行關稅稅率每公斤10元的進口牛肉機動減半至5元，現行貨物稅率每公噸320元的水泥機動減半至160元，現行貨物稅率分為每公升6.83元、3.99元的汽、柴油，機動調降至5.83元、2.99元。

此外，沈榮津29日亦會晤致電台灣主要進口牛肉商及麵粉廠指標企業，表示政府近日將調降牛肉及小麥關稅，籲請業者務必將政策降稅美意，實質反應在牛肉及麵粉售價上，共體時艱，民間與政府共同穩定物價。