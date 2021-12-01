中新網用戶端1日報導，12月1日是世界愛滋病日。距離1981年全球首次報告發現愛滋病病例已經40年。資料顯示，截至2020年底，中國已有逾105萬人感染愛滋病病毒，有兩個族群值得注意，一是50歲以上占比上升、一是青年學生成感染高發人群，感染比例雙雙明顯偏高。

報導稱，近日，中國疾控中心發布《中國疾控中心周報》，圍繞愛滋病刊發4篇研究，在〈中國HIV／AIDS流行病學研究進展〉一文提出，截至2020年底，中國共有105.3萬人感染愛滋病病毒，累計報告死亡35.1萬人。新發現的愛滋病病毒感染人數、診斷延誤、主要人群的愛滋病病毒風險繼續上升。

資料顯示，異性戀和同性戀傳播的比例分別從2009年的48.3％和9.1％，上升到2020年的74.2％和23.3％。而注射吸毒者傳播愛滋病病毒的比例從2009年的25.2％大幅下降到2020年的2.5％以下。男同性行為者是感染愛滋病病毒的最高風險群體。

中國疾控愛防中心早前發布的文章資料顯示，中國每年新報告的愛滋病病毒感染者及病人中，50歲以上病人占比上升非常明顯，從10年前即2011年的22％，上升到2020年的44％。

同時比較幾個愛滋病最早開始流行的省分，2020年新報告的愛滋病病毒感染者及病人中，50歲以上病人占比最高的省分達60％以上。

這些資料提示，近些年中老年感染愛滋病的情況不容樂觀，也在逐漸引起有關部門的重視。

文章稱，從老年人愛滋病感染風險不斷升高的角度看，應關注老年人的情感生活，讓家庭和親情緩解孤獨，讓老年人不再盲目尋求刺激，將自己置於危險處境。同時，應對老年人做好安全性行為的宣傳，最大程度的避免感染愛滋病。

近期中國青少年愛滋病防治教育工程辦公室、北京青愛教育基金會發布了《青愛工程「性教育防愛的社會疫苗」探索與實踐》白皮報告。報告分析稱，目前，青年學生成為愛滋病病毒感染高發人群。

資料顯示，2020年，新報告15-24歲青年學生病例近3000例，性傳播占98.6％。

另外，2020年新報告15-24歲青年學生病例中，男性同性傳播占81.7％，異性性傳播占16.9％。

世界衛生組織榮譽總幹事陳馮富珍近日就曾強調，近年來，每年都有3000例左右15-24歲的青年學生新報告浸染愛滋病病毒，而且基本都是透過發生無保護性行為而感染，青少年已成為中國愛滋病防控工作中最重要的人群。