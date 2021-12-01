大陸滬指1日早盤收報3567.83點，上漲0.11％，成交額人民幣（下同）2891億元。深成指早盤收報14756.28點，跌0.27％，成交額4287億元。
創業板指早盤收報3469.66點，跌0.74％，成交額1896億元。科創50指數早盤收報1460.18點，跌1.05％，成交額365億元。
另外，截至A股1日早盤收盤，證券ETF漲逾1％，新能源車、軍工、碳中和龍頭等ETF跌超1％。
大陸滬指1日早盤收報3567.83點，上漲0.11％，成交額人民幣（下同）2891億元。深成指早盤收報14756.28點，跌0.27％，成交額4287億元。
創業板指早盤收報3469.66點，跌0.74％，成交額1896億元。科創50指數早盤收報1460.18點，跌1.05％，成交額365億元。
另外，截至A股1日早盤收盤，證券ETF漲逾1％，新能源車、軍工、碳中和龍頭等ETF跌超1％。
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