我國中美洲友邦宏都拉斯28日舉行總統大選，依據宏國選舉委員會（CNE）公布截至當地時間11月30日晚間6時已開出52.57 ％選票的初步計票結果，在野「人民聯盟」自由重建黨（Partido Libertad y Refundación LIBRE）候選人卡蕬楚（Xiomara Castro）女士領先執政「國民黨」（Partido Nacional）候選人宏京市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）；阿斯夫拉於當地時間11月30日承認敗選並向卡蕬楚致賀。宏國新任總統、副總統就職典禮訂於明年1月27日舉行。

外交部表示，我國駐宏都拉斯大使溫曜禎已於第一時間代表蔡總統及我國政府與人民向總統當選人卡蕬楚表達由衷賀忱，同時肯定宏國人民順利完成民主選舉。

外交部指出，宏都拉斯是我國中美洲的重要友邦，兩國建交超過80年，邦誼友好，各項雙邊合作計畫成效良好，各界有目共睹。我國將在與宏國建立的長久友好基礎上，與卡蕬楚總統當選人所領導的新政府團隊深化兩國合作關係，共同增進兩國人民福祉。