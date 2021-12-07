美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）美東時間週一證實，由於中國在新疆「持續進行種族滅絕和危害人類罪」，所以拜登政府在即將到來的2022北京冬季奧運中，將不會派出任何官方、外交代表參與。外交部發言人歐江安表示，我國政府理解與尊重美國決定。

歐江安說，美方雖然不會派出外交官員或官方代表，但美方也強調全力支持參賽選手。對於美國的決定，我國政府表示理解與尊重。

歐江安指出，我國政府目前正就相關情事做進一步了解，後續也會有跨部會討論做出妥適因應。