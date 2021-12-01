全球經濟活動持續恢復，主要國家維持低利、寬鬆貨幣政策，及供給有限，帶動全球房市持續回溫，尤其通膨議題持續受市場關注，促使部分資金轉入具抗通膨特性的不動產市場，富時全球不動產指數年至今累計漲幅超過二成，第四季以來指數自9月底波段低位回升至歷史高位附近，連帶REITs基金及ETF表現水漲船高。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，隨著各地疫情趨緩，經濟活動逐步回歸常態，也促進不動產市場回溫，近期來看全球房市數據仍穩健擴張，REITs財報優於預期且上修全年財測，第三季統計數據來看，資產交易活動已回升至疫情前水準，REITs整體承租率及同店營業淨利逐季改善，承租率自去年低點90％回升至92.6％，以工業、住宅、私人倉儲同店營業淨利增速表現最為突出。

後市來看，在基本面穩健擴張態勢料延續，加上從收益利差角度來看，公債殖利率區間整理，REITs的利差優勢，也有助持續吸引資金配置，表現仍可期待。區域來看，以北美地區相對看好，次產業建議可持續關注工業物流、住宅、私人倉儲等相關REITs表現。

群益道瓊美國地產ETF（00714）基金經理人李鈺涵指出，在景氣復甦及房地產需求回暖下，加上供給緊俏，仍有利於不動產市場維持熱度，再者通膨走勢持續被市場關注，具有抗通膨性質的資產亦可望獲資金青睞，不動產商品便是其一。

另一方面，隨著生活科技化趨勢不變，與雲端商機、物聯網、遠距上班和教育等需求相關的特殊型REITs包括通訊電塔、資料中心、塔台等需求持續攀升，成長前景亦看好，建議不妨透過美國地產ETF來佈局，一舉網羅美國地產的多元投資契機。