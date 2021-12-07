英國央行(BoE)副行長Ben Broadbent周一說，英國通膨到明年四月可能「輕鬆超過」5%，而勞動力市場的趨緊可能已成為更持久的通膨壓力來源。

英國央行正試圖引導經濟從疫情中復甦，該行上個月表示，通膨將在2022年第二季到達約5%，然後逐步下降。

Broadbent周一表示，不得不進一步上調此一預測，未來幾個月，整體通膨率可能進一步上升。而且在英國能源監管單位Ofgem在四月調整能源零售價格上限之後，通膨很可能輕鬆超過5%。

在被問到Omicron病毒侵襲，以及該病毒將如何影響他在下周的利率決議投票之時，Broadbent說，他尚未決定如何投票，他的決定也不會受到單一因素影響。

副行長說，有理由認為，近期通膨的高漲，很可能在英國央行加息和在有時間產生影響之前，通膨就消退了。如果從幾年的時間來看的話，這些對商品價格的壓力是會減弱，而不是加劇。

此外儘管失業率比疫情時期高，但是就業市場仍可能是通膨的源頭原因之一，尤其是政府的疫情時期「休假補貼計畫」在九月結束了，但是還是不容易招募到員工。

但他不認為勞動參與率的下降是與新冠病毒流行相關，而是還有其它因素。

副行長利用周一的講話，強調了利率調整等舉措可能需要兩年時間才能對經濟產生影響。