路透報導，隨著產油大國即將開會共商如何因應Omicron變種病毒對石油需求的衝擊，帶動1日（周三）油價大漲逾2％，收復前一日部分跌勢。

布蘭特原油期價走升1.9美元或2.7％，報每桶71.13美元。美國西德州中級原油期價勁揚1.71或2.6％，每桶67.89美元。兩項油價指標周二各重挫3.9％、5.4％。

石油輸出國家組織（OPEC）周三（在台灣時間晚上9時）召開會議，隨即周四OPEC與俄羅斯等盟友組成的OPEC+也將開會。