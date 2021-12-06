沙烏地阿拉伯5日宣布將調高銷往亞洲與美國買主的官方油價，顯示原油需求暫時沒有受到Omicron變異株事件影響，加上美伊核談判上周觸礁，帶動國際油價周一（6日）回升到每桶71美元以上。

布蘭特2月期油周一盤中上漲1.77美元或2.5％到71.65美元；美國西德州期油也走揚1.69美元或2.6％到67.95美元。

沙烏地阿拉伯國營石油公司Aramco在周日（5日）宣布，將從明年1月起調漲銷往亞洲和美國市場的所有原油等級官方售價（OSP），最高將比前一個月調高80美分。交易員指出，該漲幅多在市場預期之中。

沙國調漲OSP的時機恰好也是石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）上周召開例會後，決定在明年1月過後持續每日增產40萬桶，與現有增產措施相同，這也意味OPEC+認為，儘管目前疫情生變，但迄今對石油需求衝擊有限。

在高傳染力的Omicron快速蔓延全球多國，促使許多國家緊急重啟限制措施，企圖防堵該病毒入侵下，引發市場揣測石油需求恐將再度受到抑制。

不過根據南非報告指出，目前感染Omicron的病患多為症狀輕微。美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）日前接受訪問時指稱，雖然要對Omicron下定論還言之過早，但截至今日，它的嚴重程度看起來沒有那麼高。這番談話也有助減緩外界對於該新變異株的擔憂。

周一油價獲得支撐，還有另一因素，那就是美國與伊朗新政府之間為了挽救2015年核協議，在上周所進行的談判破局，大為減少伊朗將增加石油出口的機會。本周兩國將再度針對該議題恢復談判，但根據一名美國官員透露，美方並不抱有任何期望，甚至還在為談判失敗的可能性預做準備。

今年來受到OPEC+增產幅度有限，加上全球對石油需求已逐漸恢復，提振布蘭特油價年初至今已強漲38％，它在10月還一度升破86美元、創下3年高價。