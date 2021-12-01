桃園地檢署10月接獲台北市調查處報稱製造銷售隱形眼鏡大廠晶碩公司，前黃姓主管7月成立金目公司，招攬晶碩陳姓、林姓工程師投靠，並竊取晶碩的營業技術機密。檢方還發現幕後金主來自大陸，傳喚黃男等4人人到案，黃、陳聲押獲准。

檢方表示，今年10月接獲台北市調查處報稱國內製造銷售隱形眼鏡大廠晶碩光學公司前黃姓主管黃7月間設立金目科技公司後，隨即招攬晶碩公司之陳姓、林姓工程師等人投靠，並利用竊自晶碩公司的營業機密技術，委由金目公司盧姓幹部聯繫數家模具商開發生產隱形眼鏡模具。

此外檢方還查出，這批模具預計今年12月間輸出運往大陸，供金目公司的幕後金主上海某公司及廈門某公司使用，疑涉紅色供應鏈之情資後，立即指派企業犯罪專組檢察官廖榮寬指揮偵辦。

檢方11月29日發動搜索，並傳喚被告黃姓、陳姓、盧姓、林姓主管、工程師等人到案。經檢察官訊問完畢後，認被告黃、陳有羈押之必要，諭知向法院聲請羈押禁見並獲准，林、盧分別諭知交保40萬元及10萬元。