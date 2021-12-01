斗南鎮農會昨（11月30日）在該農會精米廠召開第19屆理事會第2次臨時會，並辦理總幹事票選遴聘作業，前總幹事張燕容出線。不過雲林縣政府發新聞稿指出，遴選案事前並未經過斗南鎮農會理事長簽署即召開，有違常規。

斗南鎮農會11月30日召開第19屆理事會第2次臨時會，並辦理第19屆總幹事票選遴聘作業，推舉理事張世民擔任會議主席進行投票。前任總幹事張燕容獲現場全數6票同意票，另2名候聘人獲0票，有3票缺席。

張燕容隨後在斗南鎮農會常務監事石明弘監交下，從代理總幹事、秘書李日煌手中交接印信。

雲林縣政府指出，依農會總幹事遴選辦法第10條規定，農會須報請主管機關指派指導員列席，但斗南鎮農會行文縣府的通知單並未載明「請貴府指派指導員列席指導」，有違規定。

縣府說，斗南農會昨日辦理總幹事遴聘作業，但事前並無合格候聘名單，直到開會前一刻，農委會派專人把合格名單即時送達給斗南農會會務人員，共有張燕容、李和展、盧瓊枝3人，但該份名單雲林縣政府今（12月1日）才收到。

縣府表示，合格名單的正本受文單位是雲林縣政府，但縣府在會議前並未接獲，名列副本受文單位的斗南鎮農會卻先行接獲，實務上實為可議之處。

至於斗南鎮農會理事會組織，目前理事有黃清枝、葉明文、黃源波、沈建武、張世民、陳煌霖、薛維甲、沈昭彰等8人，理事楊儒維過世尚未遞補；農委會與斗南鎮農會則認定理事黃木坤已遞補，認知也有所不同。

縣府說，理事遞補應由斗南鎮農會完成權利義務關係確認，並報府發給當選證明書後始得行使權利，黃木坤遞補至今相關程序未臻完備，與法尚有未合。

此外，斗南鎮農會11月22日舉行臨時理事會，未經過理事長黃清枝簽署即召開，也未敘明召開臨時理事會之急迫性與必要性向縣府申請核准，有違農會法施行細則第32條及第36條，程序上、法規上不完備。