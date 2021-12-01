據「@滿洲里市人民政府發佈」微信公眾號消息，內蒙古滿洲里市新冠肺炎疫情防控指揮部今天（12月1日）發佈新冠肺炎疫情防控指揮部公告（第51號）稱，第4輪核酸檢測於今天（12月1日）8時開始，對拒不接受核酸檢測導致疫情擴散的人，將嚴肅對其追責問責。

核酸檢測是有效遏制疫情傳播的重要手段，為全力保障人民群眾生命安全和身體健康，經滿洲里市疫情防控指揮部研究決定，啓動第四輪大規模核酸檢測，現就有關事項通知如下：

一、第四輪核酸檢測於12月1日8時開始，以居民小區為單位，在小區內進行。

二、廣大居民要自覺履行法定義務，按照規定時間或主動聯繫社區工作人員，有序前往各小區指定地點採樣。

三、核酸檢測時，請居民提前準備好自己和家人的健康碼或健康碼截圖，減少排隊等候時間，避免交叉感染。請全程佩戴口罩，與他人保持1.5米以上距離。採樣完成後，請盡快有序離開採樣點。

四、對於逃避、欺瞞和拒不接受核酸檢測的個人，造成疫情傳播擴散的，將依法依規嚴肅追責問責。