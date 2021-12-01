日本1日在國內確診第2例Omicron病例，感染者為外國人。國土交通省1日緊縮入境規定，已要求日航、全日空（ANA）等航空公司暫停新的赴日國際航班預約售票。

有居留資格的外國人從南非等10國再入境也予以拒絕。對日籍回國者，要求在檢疫所指定住宿設施隔離的對象將新增瑞典等4國。

新增要求在指定設施隔離的國家除瑞典外，還有西班牙、尼日、葡萄牙，時間為3天。

日本政府為防止Omicron擴散，自11月30日起，禁止外國人新入境，為期一個月。