德國今天通報446例COVID-19染疫病歿個案，是自2月中旬以來的最高紀錄；南部的巴登符騰堡邦當局昨天表示，發現4例新變異株Omicron病例，且這些確診者皆已完整施打疫苗。

羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）通報，德國今天增加446例染疫死亡個案，是自2月18日以來的單日新高，使總病歿數來到10萬1790例，今天另新增6萬7186個確診病例。

不過，德國過去7天發病率從昨天的每10萬人新增452.2人確診，下降至今天的442.9人。

德國聯邦和地方政府昨天達成協議，採取行動應對第4波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，包含加強疫苗接種計畫，以及限制人際接觸，尤其是未接種疫苗者。

當局並同意，將在明天針對強制顧客在進入商店時出示疫苗接種或康復證明，以及限制大型活動人數等提案，做出決策。

德國加護與急診醫學跨科學會（DIVI）會長馬克斯（Gernot Marx）警告，無論政治人物們現在決定採取何種措施，耶誕節前仍將有約6000人在加護病房接受治療；相比之下，之前的加護病房患者數高點為1月3日的5745人。

此外，巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg）衛生當局昨天表示，當地檢出4例Omicron變異株個案，4人皆已完整接種疫苗，目前都在隔離中，並出現中度症狀。

衛生當局在聲明中指出，其中3名確診者曾赴南非出差，並分別於11月26日和27日回國，另一名染疫者則為上述返國者的家屬。