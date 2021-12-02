高通技術公司在年度Snapdragon技術高峰會期間推出Snapdragon 8cx Gen 3運算平台，擴展常時啟動、常時連網PC的解決方案產品組合，此平台旨在針對頂級、超輕薄、無風扇的筆電，帶來使用者值得享有的效能和出色體驗。

為了藉由強大的5G連網能力和先進的AI體驗強化入門級Windows PC和Chromebook生態系統，高通同時推出了Snapdragon 7c+ Gen 3運算平台。此兩款平台皆運用智慧連接技術以實現PC體驗的現代化，並為終端使用者重新定義行動運算體驗。

高通技術公司產品管理副總裁Miguel Nunes表示，Snapdragon 8cx Gen 3建立在革新PC產業的技術上，在細薄、無風扇的系統中提供頂級體驗，具備突破性的每瓦效能、沉浸式相機和音訊，以及增強的AI 加速技術、閃電般快速的5G連網能力和從晶片至雲端的安全性。

Miguel Nunes說，我們也正透過Snapdragon 7c+ Gen 3將5G行動運算擴展至整個生態系，進而提高入門級PC的標準。無論是一般消費者、企業還是教育市場，Snapdragon運算平台都能為我們的生態系客戶和終端使用者提供所需的功能和體驗。」