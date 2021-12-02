疫情帶動全球商業型態改變，美國科技巨頭股價頻創新高，不少民眾紛紛加入投資美股的行列。根據兆豐金(2886)旗下銀行統計，在第三季美股盤整期間，投資人透過分批佈局，讓兆豐銀行Q3美股交易量相較Q2成長52%。近期隨著美國基礎建設法案通過，加上通膨議題帶動各類資產水漲船高，也持續帶動兆豐銀行Q3美股交易量相較Q2成長52%的需求，詢問度大增。

兆豐銀行分析，不光是科技股熱門，在美國總統拜登所推動的基礎建設及能源政策中，隱含不少投資議題，例如：電動車、充電站、潔淨能源(含氫能)等。以虛擬貨幣比特幣為首，所帶動的相關投資及元宇宙熱潮，加上第三代半導體、5G、資安等題材，即便FED在11月利率決策會議正式宣布將逐漸縮減購債至2022年中，但市場卻以美股短線利空出盡來反應。

兆豐銀行副總經理陳昭蓉表示，未來金融服務首重二件事：一個是極致的便利，另一個是極致的體驗；目前兆豐銀行已提升各類理財商品線上交易的便利性，客戶只要透過銀行線上交易功能，就能處理股、債、匯業務，無須另外再開券商帳戶，也能輕鬆投資美、港股、ETF及外國債券。

兆豐銀行亦致力於提升專業金融服務。像是定期在YouTube的Mega FOCUS頻道，提供專業理財市場分析；設置Podcast專屬頻道「銀行員的小秘密」，提供各種便利的金融小貼士；推出線上「房貸e把兆」、「信貸e把兆」數位平台，以及機器人理財服務「理財e把兆」，讓客戶無須臨櫃，也能體驗各項尊榮的服務，未來朝向讓客戶體驗如同「元宇宙」般的極致感受。