越南廠區員工返工率以及生產效率持續拉升，加上反映原料價格轉嫁客戶報價上漲效應，儒鴻（1476）指出，10月已正式脫離谷底，第四季營運將可逐漸向上，且一路旺到明年，目前看到的成長動能相當強。

雖然儒鴻9、10連續二個月的合併營收出現負的年成長；不過，累計今年1－10月的合併營收285.99億元，年增率還有30.13％。

隨著越南復工率提升，生產動能回升，在訂單遞延效應下，儒鴻指出，樂觀看待第四季將維持成長趨勢。

除此之外，尼龍6、尼龍66、POLY等主要原料價格較去年同期增加10％至18％不等，儒鴻已將原料成本轉嫁客戶，漲價效應將顯現於今年第4季，也會對營收獲利加分。

新舊客戶下單動能增強，且，電商平台訂單成長，手中訂單能見度已到明年第二季；儒鴻表示，為滿足客戶需求新建的印尼廠，一期將在2022年第一季量產。二期也在施工中，預計明年中可以完工，到時，成衣產能應可增加2成上下。

產能增加，且有訂單平均單價提升，儒鴻預期，明年上半年的營運成長動能應沒有問題。