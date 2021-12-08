三五族廠英特磊IET-KY（4971）8日公告11月營收，達7434.1萬元，月成長已連四月為正、幅度為4.45％，年增達42.36％，2021年前11月累積營收達6.73億元，年增14.13％。

法人預期，英特磊2021年全年營收年成長幅度有機會達15～20％，而由此推估，第四季單季有機會力拼重返2億元水準、將次於2017年第四季的單季同期歷史高點2.16億元，單季毛利率則可望維持在35％上下。展望2022年，全年營收也可望維持年增15～20％的成長幅度。

英特磊董事長暨總經理高永中指出，2021年來營收以磷化銦（InP）為主力，應用如高頻光纖網路、資料庫、資料傳遞應用、5G基建等，目前PIN磊晶片、高速量測HBT量產訂單已覆蓋到2022年首季。短線來看，2021年第四季營運會比第三季好。

高永中指出，磷化銦應用包括高頻光纖網路、高頻量測儀器元件、光通訊用光接收器於雲端計算、資料庫、資料傳遞應用，5G基建等。PIN磊晶片、高速量測HBT量產訂單已覆蓋到2022年首季，並與APD多家磊晶片客戶產品認證中。目前公司整體稼動率約70％，隨市場需求增大，公司將提高產能利用率、以利準時交貨。研發則著重在長波長雷射應用磊晶片，2022年中將投入中型機台，擴大磷化銦磊晶片產能。

砷化鎵方面，高速VCSEL（面射型雷射）主要客戶量產訂單已到位，第四季對VCSEL與高端pHEMT磊晶片主要客戶量產出貨。高性能氮化鎵（GaN）HEMT則已開始接訂單，惟初步對營收不會有太大的貢獻，主要營運動能有機會自2022年啟動。