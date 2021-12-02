歐盟執委會2日宣布，對於瑞銀（UBS）、巴克萊（Barclays）、蘇格蘭皇家銀行（RBS）、HSBC與瑞士信貸（Credit Suisse）處以合計3.44億歐元罰款，原因在於他們參與非法外匯交易操縱行為，旗下交易員彼此分享機密資訊與交易計畫。