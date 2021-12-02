五大銀行操縱外匯市場 遭歐盟罰款3.44億歐元 22:032021/12/02 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟執委會2日宣布，對於瑞銀（UBS）、巴克萊（Barclays）、蘇格蘭皇家銀行（RBS）、HSBC與瑞士信貸（Credit Suisse）處以合計3.44億歐元罰款，原因在於他們參與非法外匯交易操縱行為，旗下交易員彼此分享機密資訊與交易計畫。 明年市場狂熱 全球半導體 衝6,000億美元 繞道境外 外資4.4億買華固名鑄手筆最大 外資捧現金掃貨 紅岩投資砸4.4億一口氣成交2戶豪宅 2021台灣最佳國際品牌 旺旺奪第三 前25大價值破百億美元 #操縱 #億歐 #五大銀行 #外匯市場 #歐盟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 深化癌症篩檢市場 普生亮相CellBio檢測系統新品 17:292021/12/02 財經 新台幣超強 銀行順勢推美元高利優存年息2.1％ 20:342021/12/02 財經 品牌價值突破18.7億美元 華碩登台最具價值國際品牌 15:372021/12/02 財經 基隆探索夢號半年虧7.2億 郵輪業者盼復航 04:102021/12/02 地方新聞 陸國務院副總理：進一步放寬外資市場准入 19:092021/12/02 財經 劉鶴：今年GDP超目標 將擴大市場准入 04:102021/12/02 焦點新聞 億豐墨西哥新廠 明年底投產 04:102021/12/02 證券．權證 《國際金融》揮別Omicron恐慌 歐股強彈1.71％ 09:432021/12/02 財經 台灣金融產業大體檢 UUPON洞察：行動及網路銀行已成趨勢 19:202021/12/02 財經 財經熱門新聞 英穩達宣布破產銀行踩雷 兆豐、華銀最慘 - 財經 不是板橋！這區40年老公寓飆破2千萬 網認證：真正新北一哥 - 財經 台灣人不忍了！英特爾CEO又轟台積電 網引張忠謀金句嗆爆 - 財經 Omicron攻破美國大門 拜登宣布收緊入境檢疫措施 - 財經 - 工商 台南社區才蓋6年管理費欠400萬 網狂勸不要碰！原因曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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