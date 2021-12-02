蘋果最新iPhone 13先是經歷晶片缺貨，如今卻面臨需求放緩。美媒引述內情人士指出，蘋果通知零件供應商iPhone 13需求轉弱，並警告情況可能延續至2022年，不過Wedbush證券分析師仍樂觀預期年終旺季iPhone銷量上看4000萬支。

2021年迄今蘋果股價累計上漲24％，表現遠遠遜於2019年與2020年80％的漲幅。2018年蘋果股價收黑逾6％。

蘋果原本期望年終旺季過後需求反彈，但現在卻預期iPhone需求放緩可能持續至2022年。據悉蘋果已經知會供應商，新的一年產量可能不會回升。

蘋果10月才因為全球晶片大缺貨將iPhone 13生產量大砍1000萬支。蘋果原本計劃在2021年生產9000萬支iPhone 13，但博通（Broadcom）與德儀（TI）卻無法提供足夠的零件。

外媒指出，蘋果原打算待2022年供應情形好轉後，再補足先前削減的產量，但如今卻通知供應商，可能不會有這些訂單。

蘋果執行長庫克在10月的法說會指出，Phone、iPad與Mac供給受限，已經讓蘋果蒙受60億美元損失，且供應鏈瓶頸可能延續至12月。

儘管蘋果向供應商示警，但華爾街部分分析師仍看好iPhone年終銷售。Wedbush證券分析師伊弗斯（Dan Ives）在報告中表示，黑色星期五周末iPhone銷量估計超過1000萬支，到聖誕節前的年終旺季銷售可望上看4000萬支。

師伊弗表示，許多蘋果商店iPhone 13 Pro賣到缺貨，天峰藍與金色最受歡迎，估計iPhone 13系列手機全球需求量比供給量超出15％。美國與大陸對iPhone 13需求強勁，估計本季iPhone總銷量可望超越8000萬支。

伊弗斯看好iPhone 13在新一年的表現，將蘋果目標價由185美元上修至200美元。