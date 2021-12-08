大陸是蘋果僅次於美國的第二大市場，外界好奇為何蘋果能吃得開？有外媒爆料，蘋果執行長庫克（Tim Cook）曾與大陸官方簽下2750億美元（約新台幣7.6兆）的密約，避免蘋果在大陸市場遭遇困難。

外媒《The Information》、《路透社》報導，2016年蘋果Apple Pay、iCloud和App Store等服務面臨監管，因此同年庫克出訪大陸時，與官方簽下為期5年的協議，預估價值高達2750億美元（約新台幣7.6兆），以解決蘋果可能會在大陸陷入遇到的困境。

報導指出，蘋果依照協議內容需要協助大陸發展經濟與技術能力，以換取監管豁免權，蘋果也承諾協助大陸供應商研發最先進的技術、使用更多陸製零件、甚至直接投資大陸企業等。

蘋果並未針對此報導做出回應，大陸駐美大使館也未回應相關訊息。根據蘋果財報，截至今年9月的2021會計年度，蘋果大中華區的營收達到創新高的683億美元，是全年營收的五分之一。