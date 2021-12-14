蘋果今（14日）向所有用戶釋出iOS 15.2、iPadOS 15.2、watchOS 8.3、tvOS 15.2和HomePod軟體 15.2版等軟體更新，除了修復Bug外還有4大重點，包括新增網路兒童安全警告、獨立隱私權警告、新的Apple Music訂閱服務及微距攝影模式可直接在畫面上開關等功能。

9to5Mac報導，iOS 15.2版本的更新將為iPhone及iPad用戶帶來明顯改變，尤其隱私權報告與設定方面，用戶可以清楚查詢到使用App的數據，包括第三方與蘋果內建的應用程式。

此外，蘋果還向特定地區提供Apple Music Voice Plan的新訂閱模式，用戶只要詢問Siri就可以享受超過9000萬首歌曲、數千個播放清單及廣播電台等，等於Apple Music將有聲控方案，使用上會更加方便。

iOS 15.2與其他應用程式也新增功能，若孩童使用iPhone或iPad裝置時接收或發送包含裸體等相關照片，將傳訊給家長做為警告，蘋果此舉將加強網路安全性與隱私的規範層級。

不僅如此，蘋果此次iOS 15.2版本還增加，用戶可透過「尋找」功能找出或辨識附近可能追蹤你的AirTag或是AirPods Pro、微距攝影模式可直接在畫面上開關、利用內建App寄送信件可隱藏E-mail等。