櫃檯買賣中心對天力離岸(6793)違反重大訊息規定處以違約金1萬元。

櫃買中心表示，天力離岸風電科技公司獲悉承攬該公司新建廠房工程之廠商對其提起民事訴訟，請求支付工程款計1.9億元，雖前開廠商嗣已撤回訴訟，惟該公司於前述時點皆未依規定時限發布重大訊息，核有疏失，櫃買中心爰依興櫃股票審查準則第62條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。