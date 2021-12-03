《興櫃股》違重訊規定 天力離岸遭罰1萬 08:012021/12/03 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心對天力離岸(6793)違反重大訊息規定處以違約金1萬元。 櫃買中心表示，天力離岸風電科技公司獲悉承攬該公司新建廠房工程之廠商對其提起民事訴訟，請求支付工程款計1.9億元，雖前開廠商嗣已撤回訴訟，惟該公司於前述時點皆未依規定時限發布重大訊息，核有疏失，櫃買中心爰依興櫃股票審查準則第62條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。 #天力離岸 #天力 #櫃買中心 #興櫃股 #重訊 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 為何工地圍籬掛滿盆栽？知情人揭曉答案：長知識了 - 財經 不是板橋！這區40年老公寓飆破2千萬 網認證：真正新北一哥 - 財經 金控發現金股利 免等股東會 - 財經要聞 - 工商時報 英穩達宣布破產銀行踩雷 兆豐、華銀最慘 - 財經 為美元走強做好準備 強勢台幣現在換匯好時機？ - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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