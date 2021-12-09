受惠旗下材料分析、故障分析業務營運動能強勁，汎銓(6830)11月營收1.37億元，創下單月歷史新高，針對故障分析(FA)業務，汎銓於竹北台元營運據點引進最新各項分析設備陸續到位，有助於堆疊營運成長動能，進一步擴大汎銓於故障分析(FA)市占率。

全球半導體加速先進製程競賽，且隨著5G、AI及車用等最新應用技術發展，推升國際業者投入第三代半導體佈局，為汎銓材料分析(MA)、故障分析(FA)業務提供成長動能，尤其汎銓旗下材料分析(MA)業務具有高度研發技術分析、先進設備與人才專業培訓、有效縮短客戶委案交期等優勢，於台灣材料分析市場超過50%市占率，為半導體上、中、下游產業主要客戶重要研發夥伴，加上公司為完善客戶服務範疇，積極縱向發展故障分析(FA)業務，在兩大分析業務訂單需求保持強勁力道下，推升注11月營收創下單月歷史新高。

後摩爾定律發展推動半導體先進製程進入新革命時代，包括先進晶片封裝技術3D IC及材料異質整合技術等，大幅提高研發、量產難度，不僅有助於持續創造客戶對材料分析(MA)仍保持高度緊密需求，尤其半導體封裝採用異質整合不同材質的晶片，亦將推升故障分析(FA)業務需求隨之高漲。

汎銓表示，持續看好材料分析(MA)、故障分析(FA)兩大業務齊步推升未來營運成長表現，且第三代半導體、晶片微縮化也成為半導體產業供應鏈首要研發的重要項目，將有助汎銓材料分析業務保持良好的接單動能，且針對故障分析(FA)業務，公司已於旗下竹北台元營運據點引進最新的各項分析設備陸續到位，並持續與客戶洽談委案業務，有助於堆疊營運成長動能，進一步擴大汎銓於故障分析(FA)市占率。

汎銓11月營收1.37億元，月增8.72%，年增39.23%，創下單月歷史新高，累計1至11月營收13.07億元，年增31.62%，亦是歷年同期新高。