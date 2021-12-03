領先於智能電源和智能感知技術的安森美（onsemi）宣布其NCP51561隔離SiC MOSFET閘極驅動器獲ASPENCORE全球電子成就獎（WEAA）的功率半導體／驅動器類獎項。WEAA項目表彰對全球電子產業的創新和發展做出傑出貢獻的企業和個人，由ASPENCORE全球分析師及其用戶社群選出獲獎者。

安森美同時宣佈其壓鑄模功率整合模組（TM-PIM）獲EE Awards Asia的功率IC產品類獎項，同時公司先進的汽車方案和智能電源產品獲得最符眾望的電動車（EV）功率半導體供應商獎。EE Awards Asia旨在表彰在亞洲電子產業中每天都在做出改變的最佳產品、公司和產業管理人員。

獲WEAA獎的NCP51561是隔離型雙通道閘極驅動器，具有4.5A源電流和9A灌電流峰值能力。該新元件適用於矽功率MOSFET和基於SiC的MOSFET元件的快速開關，提供短且匹配的傳播延遲。兩個獨立的5kVRMS（UL1577級）電隔離閘極驅動器通道可用作兩個下橋、兩個上橋開關或一個半橋驅動器，具有可編程的死區時間。一個使能引腳將同時關斷兩個輸出，且NCP51561提供其他重要的保護功能，如用於兩個閘極驅動器的獨立欠壓鎖定（UVLO）和使能功能。

EE Awards Asia EV功率半導體供應商獎認可安森美在提供創新的汽車功能電子化方案的領先地位，這奠基於其50年的技術知識和豐富的客戶經驗。公司致力於提供技術上更靈活和完整的硬體平台，以為客戶的設計和驗證工作添增價值，這也是獲獎的重要因素之一。

電機驅動系統在工業自動化和機器人等應用中變得至關重要，要求在惡劣的工業環境中實現高能效、精準測量、準確控制及高可靠性。獲EE Awards Asia的NXH25C120L2C2、NXH35C120L2C2/2C2E和NXH50C120L2C2E壓鑄模功率整合模組（TM-PIM）整合了轉換器-逆變器-制動/功率因數校正電路，專為650V/1200V 25A~50A單相和三相電機驅動應用而設計。相比傳統的凝膠填充功率整合模塊，採用顛覆性的壓鑄模工藝和厚銅襯底，可以在更小的尺寸下提供高功率，提高熱循環使用壽命10倍，其密封性適合在某些潮濕或腐蝕氣體環境下工作。