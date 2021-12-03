半導體是實現5G、人工智慧（AI）等新興科技的關鍵之一，亦是鞏固各國科技競爭力的關鍵一環，包含中國大陸、美國、歐盟、日本、南韓等將更致力於半導體投資招商、研發、人才育成等政策，除透過新建產能確保其半導體自給能力，亦期望能維持先進製程技術領先優勢。

從中國大陸的發展經驗來看，其近年在半導體及5G等新興科技領域取得進展，政府政策支持是重要推力，而中國在5G、AI等前瞻科技話語權增加，已敲響歐美各國科技競爭力警鐘。加上2020年爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情、中美科技戰讓全球半導體供應吃緊，驅使歐美各國加速推動半導體政策，以確保其產業穩健發展。

目前，美、歐、日、韓皆有應對的半導體戰略，然在國際半導體供應鏈長期分工態勢下，各國擁有的優勢不同，政策著力點略有差異，但共通點皆在加強本土晶片製造能力。縱使半導體供應鏈在地化政策可能所費不貲，且恐與經濟學的比較利益原則相悖，但各國在考量科技競爭力與國安問題下，以政策促進半導體供應鏈在地發展已是大勢所趨。

DIGITIMES Research分析師陳澤嘉認為，從台積電、三星電子、英特爾、格芯等重點半導體業者近2年宣布啟動多地建廠案例來看，業者投資策略已因應地緣政治與各國政策轉變，政策的磁吸效應或將改變現有的亞洲半導體生態系。