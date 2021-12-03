英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）與蔡英文總統2日在台灣醫療科技展「虛擬同台」，共同見證英特爾及生策會簽署合作意向書，促進台灣醫療技術創新發展。此合作意向書將台灣PC及醫療生態系夥伴的研發實力與創新，結合英特爾全球宏觀視野及強大的技術、業務、行銷及公關資源，為醫療保健和健康照護市場打造強大的生態系優勢。

英特爾2日亦與高雄榮民總醫院、緯創醫學科技打造OWL（cOllaboration Without Limit）數位病理平台，從臨床案例中，不斷收集與標記未來有關於精準醫療的人工智慧（AI）推論、臨床決策輔助、AI學習專家標注經驗等，以此建立標準AI影像流程，協助病理科專家降低使用平台的資料清理、標註時間，進一步期許台灣成為亞洲病理數位樞紐。

英特爾台灣區總經理汪佳慧表示，新冠肺炎疫情持續影響人類生活，近期又有Omicron變種病毒蔓延，英特爾在疫情期間帶領數位轉型趨勢，也參加醫療科技的數位轉型，在全球積極參與相關計畫，包括與台灣業者合作，提供雲端及邊緣運算方案，與醫院合作高效能運算（HPC）平台提供更多人工智慧（AI）及高速運算應用。

汪佳慧表示，英特爾去年提出2030 RISE策略及下一個十年企業責任目標，包括投入未來流行病研究、提供遠端學習資金及技術支援、以及設立基金鼓勵創新等，就是基於科技向善（technology for good）的理念。英特爾與生策會簽署合作意向書，希望未來4年的長期合作中，能結合無所不在的運算、雲端到邊緣的基礎設施、廣泛的聯網性、人工智慧等四股超級力量（superpowers），與台灣生態系統夥伴合作，將台灣的軟硬體實力、ODM／OEM廠產品帶到全世界。

英特爾與生策會合作意向，包括將專注於智慧聯網醫院，汲取公有雲／私有雲優勢，以虛擬化及雲端化IT基礎設施，簡化IT部署與管理，同時採用AI醫療，使用OpenVINO開放式框架加速AI模型訓練與推論，應用聯邦學習（Federated Learning）及採用Intel SGX保護模型。再者，英特爾提供生命科學運算協助，推出Intel Select解決方案HPC框架，促進基因體學研究社群的HPC部署流程標準化。