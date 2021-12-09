國際知名創新論壇High Level Forum（HLF）於法國時間8日舉行晚宴暨頒獎典禮，工研院以卓越的科技防疫能量，獲頒首屆「社會經濟發展與韌性獎，因疫情關係，由外交部駐法國副代表劉邦治代表領獎。

交通大學光電工程學系教授紀國鐘率先加入HLF，推動「新竹市科學城生態系」結合工研院、科管局及國家實驗研究院等產官學研單位參加首屆 HLF國際會議，2018年由工研院產科國際所所長蘇孟宗接棒，帶領新增團員如清華大學、電電公會等積極參與，今年首度獲得HLF頒獎肯定。

主辦單位強調，在新冠肺炎疫情衝擊下，工研院領導的「新竹生態系」持續將前瞻科技應用在安全強化工作，確保產業不間斷營運，以鞏固台灣在全球價值鏈的關鍵地位，展現科技防疫的充沛能量。

因此，工研院以「強韌製造生態鏈」，獲大會特別頒發「社會經濟發展與韌性獎」，表彰其對台灣經濟、社會福利和產業韌性等方面所做出的貢獻。

HLF法國格勒諾布爾日前舉行為期三天的高峰論壇，以「創新區域生態系將扮演重塑產業及之建構韌性社會關鍵角色」為主軸，探討如何強化全球的防疫韌性。蘇孟宗在線上發表專題演講，分享工研院 iPMx分子快速檢驗系統套組（簡稱疫開罐套組）、智慧關懷居家管理系統、AI熱影像體溫異常偵測技術，這三大防疫科技為防疫做好把關。

蘇孟宗提出，台灣應加強國際鏈結，提供強韌的產業生態鏈，以科技研發協助創新應用，並致力維護環境永續，與全球夥伴共榮共享，以強化台灣在全球價值鏈的關鍵地位。