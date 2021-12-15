大陸國家統計局15日公布經濟數據，除規模以上工業增加值略高預期外，投資數據略遜於市場預期，社會消費品零售數據則與預期有落差。對於經濟增速放緩狀況，大陸國家統計局15日坦言，存在需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。

大陸國家統計局付凌暉15日表示，此次中央經濟工作會議中明確表述，經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，這主要受到國際局面複雜、全球疫情蔓延、產業鏈不順、大陸階段性結構性問題突出等影響，本期統計數據也清晰地反映了這三重壓力和經濟成長放緩的壓力。

付凌暉指出，例如社會消費品零售總額增速、投資增速都從年初雙位數回落至當前個位數，反映出需求收縮的變化。供給上，受到國際大宗商品價格上漲，國內部分能源和金屬供給偏緊，汽車等部分行業缺晶片問題影響明顯。預期上，製造業PMI自4月份以來連續回落，9月和10月跌至收縮區間，反映預期轉弱的情況。而第三季經濟增速明顯回落，則反映出經濟存在下行壓力。

不過付凌暉也表示，儘管存在這三重壓力，但大陸經濟長期向好的基本面沒有變，韌性強的特點也比較突出。下階段，持續做好總體政策的跨週期和逆週期調節有機結合，保持經濟穩定發展仍有較好基礎。此外，對於北京冬奧是否有造成工廠停工影響經濟等問題，付凌暉表示，總體看影響有限。