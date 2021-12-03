彭帥事件以及中國人權狀況引發國際輿論關注，並且激發澳洲朝、野陣營聯手，支持澳洲政府以「外交杯葛」形式，抵制2022年北京冬季奧運。

澳洲新聞通訊社（NCA NewsWire）今天報導，澳洲執政陣營提出「外交杯葛」北京冬奧的呼聲，已獲得在野工黨（Labor）的支持。

澳洲新聞通訊社提到，來自澳洲執政陣營的自由黨（Liberal）參議員、參議院外交事務國防及貿易委員會主席阿貝茨（Eric Abetz），發起「外交杯葛」（diplomatic boycott）抵制2022年北京冬季奧運，如果獲得澳洲政府採納，即澳洲政府官員將會全面缺席北京冬奧所有活動，但澳洲運動員將會如常參與相關賽事。

阿貝茨指出，澳洲應該「帶頭」杯葛北京冬奧，好讓美國、加拿大、英國，以及其他西方國家跟進仿效。

澳洲人報（The Australian）今天報導，工黨外交事務發言人、參議員黃英賢（Penny Wong）表示，針對「外交杯葛」北京冬奧的相關事宜，工黨將會致力與澳洲政府達成共識，以便確定「國家立場」。

澳洲人報指出，黃英賢表態支持「外交杯葛」北京冬奧的時間點，是在世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）2日宣布暫停中國及香港所有賽事之後。

黃英賢認為，彭帥的人身安全問題讓人「深切擔憂」，再加上中國人權問題持續受到國際關注，故此工黨有意與澳洲政府合作，以便就澳洲外交官員該如何應對北京冬奧的問題，達成朝野一致的「國家立場」。

澳洲人報提到，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在11月30日於一場執政自由黨國家黨聯盟（Coalition）的會議中表示，他正在審慎考慮澳洲是否要採取「外交杯葛」抵制北京冬奧。

澳洲人報披露，多位不具名澳洲官員向澳洲人報表示，不論澳洲是否實行「外交杯葛」，澳洲青年及體育部部長科爾貝克（Richard Colbeck）都會宣稱，由於北京的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施造成諸多行動限制，因此他不會出席北京冬奧。

澳洲人報也透露，澳洲政府正在觀望美國的態度，以便決定澳洲駐中國大使傅關漢（Graham Fletcher）是否出席北京冬奧。