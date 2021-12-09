澳洲城市阿得雷德（Adelaide）本月5日晚間發生一起讓人哭笑不得的事件，有兩名少女一時興起，雙雙擠進商場的購物推車內，讓友人推著走，沒想到兩人要起身時，赫然發現被卡死在推車內無法動彈，最後只好請消防人員出動機具將推車鋸開，才順利脫困。

綜合澳媒報導，事發當天，哈默（Danielle Harmer）與兩名友人一同前往文諾巴華商場（Munno Para Shopping City），正當一行人準備前往停車場聽音樂時，突然瞥見商場內的購物推車，玩心大起的她們便決定一起坐進推車內，再由另一名朋友推著走。

待她們玩得盡興並打算起身離開時，突然驚覺被卡死在推車內動彈不得，著急之下只好聯絡消防局請求協助，但因為事件太過荒謬，消防局接線生一度認為是通惡作劇電話。

直到消防局派出6名消防員到場後，看見哈默和友人卡在推車內的狼狽模樣，不禁笑了出來，但即便6人努力想將她們從推車中拉出，依舊徒勞無功。

最後消防員只好出動角磨機將推車鋸開，過程中可見女孩們露出驚恐的神情，不過總算在15分鐘後脫困。這段超糗的救援過程也被哈默上傳至抖音（Tik Tok），除了自嘲坐推車的行徑十分愚蠢之外，她也坦言「以後再也不想看到推車了」。