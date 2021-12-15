有意參選2024年總統大選的台北市長柯文哲，如何搶佔藍綠票倉受外界矚目，他15日揭露民進黨打選戰有精確的「532策略」，但他坦言現階段「藍加白仍小於綠」，必須揭穿民進黨才行，畢竟不是喊台獨就可以貪汙。

柯文哲今接受中廣新聞網節目「千秋萬世」專訪，主持人王淺秋要柯細數當市長後的政績，因為那是前進2024的重要基礎。柯笑指自己被說沒政治亮點，但他亮點可多了，如東西區門戶計畫、批發市場改建及社會住宅，還有台北流行音樂中心、台北表演藝術中心及大巨蛋。

「我當市長後台北市貪汙很少啊！」柯自豪表示，這點他最驕傲，還要大家去查地檢署起訴人數，頂多只有警察、公務員收紅包被抓到，這就是文化啊，還說台北市PM2.5是六都最低，捷運南北環段在他任內也會開工，隨便說也很多，反正遲早會被看到，因為陸陸續續在完工。

柯說，大巨蛋這案當時他沒經驗，加上每個做決策的人都溜光，遠雄集團創辦人趙藤雄還跟他說以前不按圖施工都沒事，後來才明白在北市不按圖施工是常態，結果自己還呆呆地為此下令停工；他也透露當時建照不是卡在北市府，因中央光審公安就卡3年半，很多都是歷史共業。

王淺秋接著追問2024柯拿誰的票比較多？柯直言，民進黨戰略很精確是「532」，代表民進黨5、國民黨3、民眾黨2，還放任民眾黨去侵蝕國民黨，然後往紅的方面推，但現階段「藍加白小於綠」，還是要靠揭穿民進黨，畢竟不是喊台獨就可以貪汙、說抗中保台就可亂花國家錢。

柯近一步指出，人家總問他是不是綠營，「廢話，我228家庭出身怎麼不是綠營，怎麼會是紅的，神經病」，但他提及台灣有36萬陸籍配偶，加上老公、小孩就超過100萬人，政府怎會在自己族群內製造敵人，一定是頭腦壞掉，且台灣今年對大陸出超達1000億美金以上，他認為還是要務實面對問題。