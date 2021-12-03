美而快(5321)臨時股東會通過擬辦理私募現金增資發行普通股案，發行總股數以不超過300萬股為限。

為因應未來發展所需、充實營運資金、償還銀行借款，改善公司財務結構，美而快擬視資本市場狀況及實際營運需求，於適當時機，依「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股，並擬提請股東會授權董事會依下列原則視實際需求情形，自股東會決議本私募案之日起一年內分二次辦理。

美而快表示，此次私募股數以不超過300萬股為限，私募總金額依實際辦理情形，授權董事會決行；私募普通股價格訂定，應不低於公司定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以及.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價兩款基準計算價格較高者之80%，惟實際定價日及實際發行價格視洽特定人之情形，擬提請股東會授權董事會依前述方式訂定。