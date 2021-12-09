MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)概念股力士(4923)11月合併營收為9233萬元，再創歷年同期新高記錄，並較去年同期成長7.32％。累計前11月合併營收達10.1億元，正式突破10億大關，同步改寫歷年同期新高，大幅年增69.34%。力士目前也已經通過櫃買中心上櫃審議，最快可望於明年第一季掛牌上櫃。

力士表示，今年全球8吋晶圓供需失衡情況下，加劇MOSFET市場缺口擴大，憑藉力士持續積極與主要合作晶圓廠製程平台協調擴增投片產能，加上今年初推出應用國際筆電大廠充電變壓器之新一代ETG專利系列MOSFET產品銷售佈局等多方效益顯現，挹注今年整體營收表現隨著MOSFET產品成品、尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer兩大業務動能強勁，持續締造單月營收保持年增率正成長之優異成績。

根據專業研究機構TrendForce預估，近三年全球MOSFET市場規模總額相近，至2020年全球MOSFET市場規模為79億美元，隨著2021年終端消費性電子產品需求暢旺，帶動MOSFET出貨量及平均價格齊步升揚，推升2021年市場規模達97億美元，看好消費電子用快充、通訊用5G基地台、新能源汽車，以及工業用自動化設備或充電樁等四大市場領域商機，預估2022年全球MOSFET市場規模將進一步達百億美元，有助於創造力士整體業務良好發展環境。

力士指出，觀察全球8吋晶片缺貨潮持續延續至2022年，不僅推升意法半導體、達爾及安森美等國際知名IDM大廠MOSFET交期持續延長，考量整體產能供給進而國際知名IDM大廠調整接單轉向高毛利的工業、車用及航太應用的MOSFET市場，更進一步加劇中、低壓MOSFET產能排擠效應，使得中、低壓MOSFET市場將持續供不應求。