家家（中）與電影男女主角連晨翔、吳子霏在MV拍攝現場合影。（相信音樂提供）

家家為電影《一杯熱奶茶的等待》獻唱主題曲〈閉上眼睛會想起的人〉。（相信音樂提供）

連晨翔（左）、吳子霏《熱奶茶》後再合體拍MV。（相信音樂提供）

家家為愛情電影《一杯熱奶茶的等待》獻唱主題曲〈閉上眼睛會想起的人〉，MV邀來大銀幕男女主角連晨翔和吳子霏再攜手演出。家家近期演唱《華燈初上》插曲〈雨夜花〉和〈初戀的地方〉大獲好評，而演唱電影主題曲是頭一遭，談起這次的合作，幕後故事可說是比電影還要戲劇化。

家家回憶說道：「我當時要去領包裹，收發室離我家大概還有2棟樓的距離，走過去的途中，突然有一杯奶茶從天而降，就在我面前掉下來，很大一聲「砰」，我想說是什麼東西！我往上看也不知道是哪一戶丟的，就這樣一杯奶茶破在我面前，很扯！然後當天稍晚就收到這次的電影《一杯熱奶茶的等待》合作，讓我覺得這是個sign（徵兆）！」她心有餘悸想著：「如果我當時再走大步一點，它會降落在我頭上，變成『一杯冰奶茶的降落』！」

〈閉上眼睛會想起的人〉由金曲樂團「麋先生」聖皓作詞、喆安譜曲及製作，整首歌充滿畫面感，旋律洗腦又唯美，搭配連晨翔和吳子霏在MV中的眼神和肢體表達，情緒張力十足。

家家相當滿意成果，「我很喜歡這首歌，很好聽，也非常有麋先生的風格，很動人！」連晨翔也誇讚：「我覺得歌曲和電影搭配在一起很加分！我們拍攝電影時，感覺步調沒那麼快，搭配了家家的歌曲後，整個節奏變得更順，這首歌點擊一定會破億！」

有趣的是，在MV中吳子霏一眨眼看鏡子，發現眼前居然映照著昔日戀人連晨翔，氛圍淒美浪漫，不過2人事後卻爆笑表示：「原來鬼片都這樣拍的！」吳子霏笑道：「導演請我蹲下撿刷子，起身後看鏡中的人，我心裡很緊張，想說等下會看到什麼東西，好害怕喔！」