南非新發現變異新冠病毒株Omicron，傳染力可能勝過Delta，多國政府迅速採取限制旅行等防疫措施，壓抑一路創高的全球股市轉趨震盪。

對此，「元大全球AI」ETF研究團隊表示，南非新變種病毒傳播速度多快，突破疫苗保護的能力如何，尚待未來幾周觀察。不過，全球疫情轉趨緊張，勢必再次加快人際間活動從實體環境，挪移到虛擬空間的速度，代表數位虛擬世界的「元宇宙」發展熱潮，有機會越來越旺，投資人可關注相關概念股的發展。

隨著各種技術逐漸到位，距離實現元宇宙也愈來愈近，自由穿梭於虛實之間，將不只是科幻情節。元宇宙的打造需要AI、雲端運算、人機介面、高速通訊、區塊鏈、資訊安全等多種技術的進化，其中技術門檻高，用於輔助產出元宇宙中各類內容的AI領域，無疑是含金量最高的一塊領域。以國內首檔聚焦AI營收主題的元大全球AI ETF（00762）為例，其十大成分股最近一季的平均毛利率高達59.9％，顯示產品的高度競爭力，加上元宇宙題材加持，即使經過疫情加劇利空而拉回，今年以來至11/29，淨值仍有3成的漲幅。

觀察元大全球AI的追蹤指數-STOXX全球人工智慧指數的績效表現，可以發現到，截至11/29，無論是短期的3、6個月表現，或是長期的1、2和3年績效，均勝過科技股代表指數的那斯達克指數，領跑整個科技行業，顯示如果投資人想要搭上元宇宙題材的投資專車，以及科技產業的大循環商機，AI概念股絕對是需要把握的重點領域。

元大全球AI目前主要持股包括輝達（Nvidia）、超微（AMD）、賽靈思（Xilinx）、英特爾（Intel）等在AI晶片領域領先的指標企業，也有Alphabet（Google母公司）和Meta（臉書）等積極在AI軟體服務和社群媒體發展的公司。該些個股近期受益於元宇宙題材，股價表現強勁，也成為拉動元大全球AI近期漲勢的動力來源。元大投信指出，元宇宙是一個使用者更為融入、更為具體化的網路體系，在元宇宙的世界裡，你不是單純地瀏覽網頁內容，而是身處在內容之中，所以元宇宙不僅是一種技術，更是一個完整的社會、文化和生態系統，將形成翻天覆地變化，充滿龐大商機，長線增長趨勢可以說是相當明確。

在操作策略方面，短期受疫情有惡化可能的利空，市場轉趨震盪，但在元宇宙概念長期動能無虞下，當前的市場拉回不妨視為降低持有成本的布局機會，不用擔心買錯趨勢，透過逢回分批進場，或是定期定額的方式，布局可明顯受惠元宇宙世界來臨的AI概念ETF，以長線保護短線的操作邏輯，掌握元宇宙這令人興奮的投資前景。