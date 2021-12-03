石油輸出國組織（OPEC）與其盟國（OPEC+）周四開會決議將按計劃繼續增產原油，不過該組織也強調，他們已經訂好1月開會的日期，將視市場狀況的變動隨時做出反應，此事被認為是拜登政府的勝利，外媒爆料，OPEC+開會前美國高階官員曾組代表團拜訪，且會談過程相當愉快。

綜合外媒報導，去年4月全球疫情爆發，OPEC+決定大幅減產，以解決油價暴跌的問題，不過今年7月，由於疫情已逐漸獲得控制，OPEC+決定以每日40萬桶的速度增產，然而經濟復甦，供不應求狀況仍相當嚴重，美國政府迫於通貨膨脹與高油價壓力，要求OPEC+擴大增產遭到拒絕。

隨後美國決定主動出擊，聯手大陸、印度、日本、南韓及英國等主要石油消費國釋出約1億桶的戰備儲油，即使影響油價的效果相當有限，但美國此舉被市場認為是在對OPEC+施壓，當時有專家認為，美國刻意選在下月初的OPEC+會議前釋出戰備儲油，很可能迫使OPEC+在下周的會議上做出回應，這將加劇石油市場裡消費國與生產國的衝突，甚至可能讓OPEC+暫停增產。

如今，OPEC+周四的會議結束後，決議1月將繼續增產，但強調已訂好1月份的開會時間，將視狀況隨時做出調整。投資公司Capital Economics大宗商品經濟學家Edward Gardner表示，「我們懷疑美國帶頭釋出儲備石油，是OPEC+決定繼續維持增產的理由之一，他們可能不想激起大型石油消費國採取進一步行動。」

金融時報則認為此事是拜登政府的一次勝利，有消息人士透露，在OPEC+開會前，有多位高級官員組成代表團訪問沙烏地阿拉伯，與會人士表示，會談相當愉快，而在OPEC+決定增產的消息傳出後，白宮發言人Jen Psaki持樂觀態度，「我們讚賞OPEC+各國舉動，加上我們釋出戰備儲油後，相信有助於全球經濟復甦。」

此外，新變異株Omicron的到來再引發油市出現震盪，研究機構Global X分析師Rohan Reddy表示，Delta是很好的範本，如果疫情確實造成影響，你可能會看WTI原油價格落到65美元以下，狀況更糟可能會摔至50美元以下。