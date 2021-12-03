美國眾議員暨法案發起人Jim McGovern周四表示，基於對強迫勞動的關切，眾議院最快將在下周審議一項可能禁止新疆產品進口的法案。

該眾議員表示，對人權而言，下周將是重要的一周，我們認為推動一些中國相關法案很重要，希望其中大部分聚焦於人權問題上。我們希望看到《防止強迫維吾爾勞動法》（The Uyghur Forced Labor Prevention Act）以某種形式通過終點線。

美國總統拜登下周將主持一場民主峰會，此舉被視為旨在抵制中國日益升高的影響力。

如果《防止強迫維吾爾勞動法》完成立法，它將創立一個「可反駁的推定」（Rebuttable presumption），即來自中國新疆的所有商品都是強迫勞動的成果。

所謂的「可反駁的推定」意指法院做出的推定或假設，除非遭到質疑並證明錯誤，否則視為真實無誤的推定。

中國政府長期被指控在新疆建立龐大的集中營拘禁維吾爾族和其他穆斯林少數族裔，美國政府和許多人權團體聲稱中國正在當地進行種族滅絕行動，但北京當局已一再否認在新疆從事侵犯人權的行為。

新疆地區供應全球大部分的太陽能電池板材料。共和黨人抨擊民主黨陣營在這項立法上進展龜速，是因為這項法案將使拜登的可再生能源計畫面臨更多挑戰，但民主黨否認這個說法。