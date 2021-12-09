繼8日日本政府將以減稅方式，欲引導日企幫員工加薪至少3%之後，9日就陸續傳出，部分日企對加薪這檔事沒有什麼激情回應，反倒是很多都希望把賺來的錢拿去研發產品，或用在投資未來的資本支出上。

新冠病毒爆發迄今已近兩年，但大多數日企計畫在來年可能會凍漲薪資，甚至可能還會減薪。這些日本公司不是沒賺錢，而是不想把錢投資在自己員工身上。

惡性循環下，萬年不變薪資所得的日本上班族，為求安全感就不敢去花錢消費，時間一久下，對已經歷過幾十年通縮的日本來說，現在的經濟體質早已千瘡百孔。

上任大概兩個月的日相岸田曾表示，希望財富能重置也就是更加地平均分配，並呼籲日企至少能加薪3%，民眾消費支出也可因此增加。所以，在日本最新的稅改法案中，一方面獎勵會加薪的日企，同時也不給予那些不願配合的稅賦優惠。

不過，目前全球經濟大環境是新冠疫情發展瞬息萬變，大宗物資一直漲不停，供應鏈供貨青黃不接，還有對日本來說日圓又走貶。未雨綢繆的日企，可能不會把加薪放在公司營運目標的前幾順位。

據悉，到了2022財政年度，有一半中大型日企預估獲利還會成長，但大部分應該會將薪資凍漲，有5%左右甚至還會減薪，大概4成左右才有加薪打算。同時，有75%日企會把賺來的錢用在資本支出上，不然就是研發產品，只有兩成左右會考慮幫員工加薪。

另外，因為製造成本與日俱增，部分日企已將高出的費用轉嫁給下游客戶，故物價很可能會在調薪之前先行上漲。

OECD(經濟合作暨發展組織)統計，日本員工薪資在過去30年幾乎沒有增加過。同時，在這所謂失落的30年期間，日本不僅經濟成長停滯，也有通貨緊縮情形出現過。

2020年，日本上班族的平均年薪約為38500美元，遠低於OECD的49200美元，以及絕大多數G7(七大工業國組織)國家。

有家從事傳統產業的日企不滿地抱怨，除非整個日本都開始調高薪資，否則這個國家看不到未來。還有，薪水凍漲已造成諸多社會問題，現在沒有幾個人願意生兒育女就是其中之一。