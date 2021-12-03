李國鼎紀念論壇「台灣半導體、世紀新布局」今(3)日盛大登場，由鈺創(5351)董事長盧超群擔任論壇召集人暨主持人，他看好全世界在未來5年 將投入1個Trillion(兆)美元在半導體產體、甚至更多，台積電(2330)董事長劉德音也比喻台灣半導體的發展「正走在隧道出口」，不僅如此，其對元宇宙的前景也給予正向期待。

盧超群表示，全世界在未來5年將投入1個Trillion(兆)美元在半導體產體、甚至更多，且到了2030年，半導體也將現在的550個Billion(10億)走向1.2個Trillion(兆)，整體產業發展前景更勝想像。

劉德音今日以「立足台灣、放眼全球，半導體產業的下一個10年」為主題，發表專題演講，他表示，積體電路發明超過60年，在人類生活中佔有不可或缺的地位，也讓人類未來充滿無限可能，半導體持續進步，是造就新科技應用的核心，半導體是推動新科技的基礎，這兩年經歷疫情影響，生活出現改變，尤其世界加速數位化，遠距工作、遠距學習、遠距電商以及共享經濟，原來需要10幾年的演化，在短短1年進入生活，半導體發揮的能量也持續增加，加上5G開拓更多新領，在訊息量、傳遞速度都有爆炸性成長下，帶動科技產業發展。

劉德音談到，半導體作為科技發展核心，將更成為關鍵，估計半導體產業產業成長高於電子產品的2成以上，半導體在未來勢必扮演更加舉足輕重的腳色，且高效能運算更是一大主力，主要源自於更多量、多元的資料量，對於高頻段、低耗能、大傳輸的需求，也會讓5G無所不在，過去15年半導體的成長來自於體積的縮小進化，每兩年提升2倍運算能力，但未來，高節能將成為重心，主要源自於更先進製程和封裝技術，兩者必須齊頭並進，系統架構設計與軟體結合也更加重要，方可為5G時代提供更大效能。

劉德音更比喻，「我們現在正走在隧道出口」，到越接近出口的路越辛苦，好比是現今最紅話題元宇宙，就是將現實、虛擬世界出現結，其實元宇宙硬體需求發展多年，就有市場預言，未來VR/AR所創造的元宇宙將會取代今天智慧型手機。

聯發科董事長蔡明介表示，台灣IC設計出口占比近年來快速成長，IC設計和晶圓產業是共生發展，Fabless IC Industry，聯發科前兩周甫發表的天機9000，就是採用台積電(2330)4奈米製程，而全球IC設計產業的變化，台灣也扮演重要角色。

李國鼎紀念論壇「台灣半導體、世紀新布局」今(3)日盛大登場，統總蔡英文親自蒞臨，半導體產業大老齊聚一堂，包括台積電(2330)董事長劉德音、聯發科(2454)董事長蔡介、旺宏(2337)董事長吳敏求等，日月光(3711)執行長吳田玉則以視訊連線。