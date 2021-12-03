美國常務副國務卿雪蔓、歐盟對外行動署秘書長桑尼諾2日在華盛頓主持「美歐涉華對話」第二次會議並發表聲明稱，美歐將在可能的領域和中國合作，並負責任地管控競爭與制度性對手關係。雙方將繼續在多邊機制中關注中國人權問題。中國外交部發言人趙立堅今天（3日）在例行記者會中回應，中、美、歐都是對世界和平穩定有重要影響的力量，都對人類的前途命運負有重要責任。中方堅決反對以意識形態畫線，公然挑動對立對抗。

趙立堅強調，國際關係中存在一定競爭，但不能以競爭或對手來定義國與國關係的全貌，更不能打著競爭旗號損害別國主權，干涉他國內政，甚至公然聯手遏制打壓特定國家。

趙立堅呼籲，冷戰已經結束30年，冷戰思維早應被摒棄，冷戰陰霾早應被驅散，各方應順應世界和平發展，順應各國人民追求合作共贏的共同心願和時代潮流，堅持開放合作和對話協商，為世界注入更多穩定性和正能量，而不是開歷史倒車，復活冷戰幽靈。

趙立堅細數，美國和歐盟一些國家自身存在嚴重的人權問題，包括系統性種族主義問題痼疾難除，雇傭童工、強迫勞動、槍支暴力、仇恨犯罪等人權劣跡數不勝數。還有在南聯盟、阿富汗等海外戰場製造的人間慘劇和人權創傷至今仍未撫平。

趙立堅反唇相譏，美國和歐盟如果真的關心人權，他們最應該做的是反省自身問題，還清歷史欠帳，而不是打著人權的幌子散布虛假信息，對他國攻擊抹黑、指手畫腳。