世豐電力公司在花蓮縣卓溪鄉進行「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫」，規劃在花蓮縣卓溪鄉豐坪溪設置第一及第二攔河堰蓄水蓋電廠發電，施工20年仍未完工，經濟部同意展延工作許可，當地太平部落族人聲請停止執行，台北高等行政法院裁准。

這個開發計畫從2002年施工，因施工未能如期完成，世豐電力公司陸續申請展延工作許可證，經濟部14次同意展延，去年經濟部又同意展延工作許可證的有效期限至今年12月31日，太平部落及山里部落族人不服，提訴願被駁回後打行政官司。

北高行政法院審理後認為，開發計畫工期長達將近20年仍未完工，開發計畫的延宕，以及無法如期投入發電，影響再生能源的進展等，不可全部歸責於當地族人，且施工進度仍處於初期階段，此時停止執行原處分，世豐電力公司金錢損失應較輕微。

合議庭認為，處分停止執行，雖造成工程、履約及投資回收時程的遲延，但此等經濟上利益的可能風險，與多元文化國家為保障少數民族文化與自決權相比較，在當地族人已就其勝訴蓋然率為相當釋明的情況下，兩相權衡，仍應屬可容忍的程度，裁准聲請。